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Nazilli’de uyuşturucuya geçit yok

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

AYDIN 03.05.2021, 20:45
Nazilli’de uyuşturucuya geçit yok

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenlendi.

Son bir haftada Nazilli narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 32 gram eroin maddesi, 21 gram metamfetamin maddesi, hassas terazi ve suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 6 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3 şahıs ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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