Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
NAZİLLİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine K. S. ,O. E., B. D., ve G. K. isimli şahısların bulunduğu ikamette yaptığı aramada satışa hazır halde 12. 36 gram Eroin maddesi, 9.35 gram Metanfetamin maddesi ve 7.12 gram esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen 4 şahıstan G.K adli kontrol şartıyla serbest kalırken K. S. ,O. E., B. D., isimli 3 şahıs tutuklandı.
Ayrıca Nazilli Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan U.G isimli şahısı kıskıvrak yakalayıp cezaevine gönderdi.
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