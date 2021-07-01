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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

AYDIN 01.07.2021, 19:11
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik bu sabaha karşı E.G. isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramada 15 gr Eroin Maddesi, 2 gram Metamfetamin maddesi, 4 gr Esrar maddesi ve 1 adet tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi, Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda para ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
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