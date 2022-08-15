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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN 15.08.2022, 21:14
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Aydın Emniyeti Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 2 uyuşturucu satıcısı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini ekledi. Edinilen bilgiye göre, ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen D.N. isimli zehir tacirini yakalamak için harekete geçti. Gerçekleştirilen fiziki takip çerçevesinde polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli D.N. kısa süreli kovalamacanın ardından Hürriyet Caddesi’nde üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde geliri olduğu tespit edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan gerçekleştirilen bir başka operasyonda, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanarak adliyeye sevk edilen iki şüpheli şahıstan A.G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ç. isimli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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