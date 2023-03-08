Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan bir şahsa yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizce uyuşturucu madde satan şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Nazilli ilçesinde 2 şahsa yönelik ikametinde uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör, 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet kesici alet, 35 gram metamfetamin, 96 kapsül sentetik ecza, 9 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet cep telefonu, görüntü ve ses kayıt cihazı, kalem görünümlü gizli kamera, Uyuşturucu Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.