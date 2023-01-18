Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde satışı yapan S.D ve T.T isimli şahısları takibe aldı. Dün akşam saatlerinde operasyon düğmesine basan ekipler iki şahsın kullandığı 3 ev ve 1 araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan arama sonucunda yüklü miktarda Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. S.D. ve T.T. isimli iki zehir taciri emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.