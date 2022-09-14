Nazilli’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler yaptığı son operasyonda Pınarbaşı Mahallesi’nde Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen C.Ö isimli zehir tacirini haftalar süren takibe aldı. Dün sabah saatlerinde şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Narkotik ve Kom Grup Amirliği ekiplerinin katıldığı operasyonda Metamfetamin isimli uyuşturucu madde ve tarihi eser olduğu tespit edilen 5 adet sikke ele geçirildi. C.Ö isimli zehir taciri emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.