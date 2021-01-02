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Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 02.01.2021, 20:54
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada uyuşturucu madde satıldığı tespit ettiği Yildiztepe Mahallesi’ndeki adres çevresinde 4 şahsı kıskıvrak yakaladı. Uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği C.Ö isimli şahsın ikametinde ve 4 şahsın üzerinde yaptığı aramada satışa hazır halde 14 gr metamfetamin maddesi ve 10 gr esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL ele geçirdi. Yakalanan şahıslardan E.İ ve S.Y uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem sonrası emniyetten salıverilirken, Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslardan F.D ve S.T çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. C.Ö isimli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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