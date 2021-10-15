Nazilli’de trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yolcu minibüsünün traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Kurtuluş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Nazilli’ye doğru hareket halinde olan İ.Ç. yönetimindeki 09 M 1616 plakalı yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen M.S.T. idaresindeki 18 DC 219 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu minibüsünün kapısı koparken, minibüste bulunan yolculardan A.T., M.A., S.D., ve L.Ç. hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.