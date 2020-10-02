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Nazilli’de trafik kazası: 3 yaralı

NAZİLLİ’DE TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

AYDIN 02.10.2020, 10:11
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Nazilli’de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi’nde dün akşam 20.45 sıralarında meydana geldi. Yol üzerinde dönüş yapmak isteyen 09 ND 916 plakalı otomobile T.G idaresindeki 48 PY 792 plakalı motosiklet çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.G ve yolcu konumundaki S.K ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.’yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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