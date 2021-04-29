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Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

AYDIN 29.04.2021, 12:51
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Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi, Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed A. idaresindeki 09 RC 319 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 20 Y 4492 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen yaralı otomobil sürücüsü tedavisi için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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