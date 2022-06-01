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Nazilli’de temizlik seferberliği sürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle genelinde geniş çerçeveli temizlik çalışması başlattı.

AYDIN 01.06.2022, 14:58
Nazilli’de temizlik seferberliği sürüyor

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle genelinde geniş çerçeveli temizlik çalışması başlattı.

İlçe genelinde rutin olarak temizlik faaliyetlerini sürdüren Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle’de geniş çerçeveli çalışma başlattı. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte yol kenarlarındaki kuruyan otları tırpanlayan ekipler, köşe bucak temizlik yaparak cadde ve sokakları pırıl pırıl bir görünüme kavuşturdu.

İlçe genelinde temizlik işlemlerinin sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarımızı yakından takip ediyorum. Hemşehrilerimizin hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmeleri için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Nazillimiz temizlik faaliyetlerinde çok başarılı. Bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Mahallemizin çöp konteynerleri düzenli olarak boşaltılıyor. Yollarımız, kaldırımlarımız tertemiz” diyerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

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