Nazilli’de şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde şüpheli paket paniği yaşanırken, fünye ile patlatılan çantada ise kıyafetler çıktı.

Olay, Hürriyet Caddesi TCDD Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tren yolu köprüsü altında şüpheli bir çanta olduğu tespit edildi. Çantayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, çantada bomba olma ihtimaline karşılık olay yerine bomba imha ekibi gönderildi. Bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturan Nazilli polisi, vatandaşları bölgeye yaklaşmaması konusunda sık sık uyardı. Bomba imha uzmanları gözetiminde şüpheli çanta fünye ile patlatılırken, çantanın içinden kıyafetler çıkması vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma nedeniyle kentin ana caddesi trafiğe kapatılınca, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Polis ekipleri, şüpheli çantayı bırakanın bulunması için güvenlik kameralarında inceleme başlatıldığı öğrenildi.