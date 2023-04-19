Nazilli’de son iftar programı Turan Mahallesi’nde gerçekleştirildi

Nazilli Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarının sonuncusu Turan Mahallesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ramazan’ın ilk gününden bu yana Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları Turan Mahallesi Kapalı Pazaryeri’ndeki iftar yemeği ile son buldu. Akşam ezanı öncesi iftar alanına giderek mahalle sakinleri ile sohbet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan’ı birlik ve beraberlik içerisinde eda etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genç yaşlı, kadın erkek demeden 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan Başkan Özcan, “Yaklaşık bir aydır bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, sevgisi ve desteği ile sofralarımızı şenlendiren, dualarını esirgemeyen, her zaman yanımızda olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başta Nazillili hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” dedi.