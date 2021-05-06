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Nazilli’de son bir haftada 35 suçlu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis suçlulara göz açtırmıyor. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

AYDIN 06.05.2021, 22:11
Nazilli’de son bir haftada 35 suçlu ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis suçlulara göz açtırmıyor. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 şahıs yakalandı.

Nazilli’de aranan şahıslara yönelik operasyon hız kesmeden devam ediyor. Son bir hafta içerisinde yapılan çok sayıda operasyonda 35 aranan şahıs yakalandı. 29 tanesi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yakalananlar arasında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüphelide bulunuyor. Başta; kasten yaralama, çeşitli hırsızlık suçları olmak üzere değişik suçlardan aranan çok sayıda şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.
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