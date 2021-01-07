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Nazilli’de son bir haftada 35 aranan şahıs yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan arana şahıslar operasyonunda 35 şahıs yakalandı.
AYDIN 07.01.2021, 10:29
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan arana şahıslar operasyonunda 35 şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı ve 5 ekibin katıldığı aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 35 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlara yakalanan 5 şahıs ta gece görev yapan çarşı ve Mahalle Bekçilerinden kaçamadı.
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