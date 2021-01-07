Nazilli’de son bir haftada 35 aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan arana şahıslar operasyonunda 35 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde yaptığı ve 5 ekibin katıldığı aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 35 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlara yakalanan 5 şahıs ta gece görev yapan çarşı ve Mahalle Bekçilerinden kaçamadı.