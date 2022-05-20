Nazilli’de siyah elma ve mor aronya fidanları toprakla buluştu

Nazilli Belediyesi ekipleri kanser nedeniyle hastalanan kestane ağaçlarına alternatif olarak Yaylapınar Mahallesi Çayır mevkiine siyah elma ve mor aronya fidanı dikti.

Yaptığı çalışmalarla üreticiyi desteklemeye devam eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; yüksek rakımlı mahallelerde yetişen ve kanser hastalığı nedeniyle rekoltesinde düşüş yaşanan kestane ağaçlarına alternatif olarak Yaylapınar Mahallesi Çayır mevkiine siyah elma ve mor aronya fidanı dikim çalışması başlattı.

Henüz çözümü olmayan ve araştırmalarına devam edilen kanser hastalığının kestane ağaçlarını olumsuz etkilemesi ve rekoltesinde ciddi düşüş yaşanması ile harekete geçen Başkan Özcan, pilot bölgedeki çalışmaların başarılı olması durumunda çiftçilerin bu alanda üretim yapması için teşviklerin başlatılacağını kaydetti.

İlaç, kozmetik ve gıda sanayisinde kullanılan mor aronya bitkisi ile ‘Black Diamond’ olarak bilinen ve siyah elmanın üreticilere ciddi ekonomik fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Özcan; “Bugün pilot bölge olarak belirlediğimiz ve en yüksek rakımlı mevkiimiz olan Yaylapınar Çayır’da fidan dikimlerimizi gerçekleştirdik. Eğer başarı sağlarsak üreticilerimizi bu alanda teşvik edeceğiz. Hasat zamanı çiftçilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden Yaylapınar Mahalle Muhtarı Hakan Yıldırım; “Hastalık nedeniyle çiftçilerimiz ciddi bir mağduriyet yaşadı. Başkanımız sağ olsun elini taşın altına koydu. Nazilli Belediyemizin araştırmalarının ardından bu yükseklikte yetişebilecek ve mali getirisi yüksek olan 2 farklı türde 200 adet fidanı mahallemizde toprakla buluşturdu. Başarılı olursak bu sayı daha da artacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” sözlerini kaydetti.