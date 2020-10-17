banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!

Nazilli’de scooter hırsızı yakalandı

NAZİLLİ’DE SCOOTER HIRSIZI YAKALANDI

AYDIN 17.10.2020, 20:14
1
Nazilli’de scooter hırsızı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ikametin önünden scooter atrzı elektrikli bisikleti çalan hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zafer Mahallesi 520 sokakta yer alan bir ikametin önünden scooter tarzı elektrikli bisikletin çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlılığı gerçekleştiren yaşı küçük şüpheli tespit edilerek yakalandı. Polis ekipleri scooter tarzı elektrikli bisikleti sahibine teslim etti. Gözaltına alınan D.D. (17) hakkında adli işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. Wolverhampton 4 6
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Cádiz 6 10
3. Granada 5 10
4. Real Betis 5 9
5. Atletico Madrid 4 8
6. Real Sociedad 5 8
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 3 7
9. Sevilla 4 7
10. Getafe 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2