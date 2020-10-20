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Nazilli’de sahte alkolden bir ölüm daha yaşandı
NAZİLLİ’DE SAHTE ALKOLDEN BİR ÖLÜM DAHA YAŞANDI
AYDIN 20.10.2020, 11:31
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahte alkol kullandığı iddia edilen bir şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İsabeyli Mahallesi’nde sahte alkol kullandığı iddia edilen Süleyman Öcalan (64) dün akşam saatlerinde görme bozukluğu ve diğer rahatsızlıklardan dolayı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öcalan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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