Nazilli’de sahte alkol operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, O.T. ve Ü.A.’ nın sahte alkol üreterek sattığını tespit eden polis ekipelri eş zamanlı operasyon yaparak şahısların araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Ü.A. nın aracında yapılan aramada satışa hazır 180 litre alkollü içki ele geçirilirken ikametinde yapılan arama sonucunda şişelemede kullanılan suç unsurları ele geçirildi. O.T. nin aracında satışa hazır 85 litre alkollü içki ele geçirilirken, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 400 litre alkollü içki ele geçirdi. Şahısla hakkında adli işlem başlatıldı.