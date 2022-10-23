Nazilli’de Rahvan At Yarışı heyecanı yaşandı

Nazilli Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun katkılarıyla 29’ncusu gerçekleştirilen "Nazilli Geleneksel Rahvan At Yarışı" nefes kesti.

Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen 29. Geleneksel Rahvan At Yarışları, Bozdoğan yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi girişinde bulunan sosyal etkinlik tesisinde yapıldı. Nazilli Belediyesi tarafından 9’uncusu düzenlenen Rahvan At Yarışları Nazilli Koşusu’nda, rahvan atlar birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarış severlerin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen yarışta baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste, 4’lü tay, 3’lü tay, 2’li tay, ithal A ve ithal B kategorilerinde gerçekleşti. Yarışlara saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının hemen ardından 11 kategoride 250 rahvan koşucusu atın kıyasıya mücadelesi, yarışlarda kaza, sakatlık olmaması dilekleri ve dualar ile başladı.

At sahiplerine, yarışmacılara tüm katılımcı ve emeği geçen herkese teşekkür ederek açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “At, Türk kültürünün en önemli öğelerinden bir tanesidir. Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu zorlu yükü sizler ile hep birlikte kaldırdık. Gönül birliği ile bu yarışı yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Kültürümüzün yaşatılması için geleneklerimizi devam ettiriyoruz. 29. Geleneksel Rahvan At Yarışı programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ne yaparsak yapalım, bu işe gönül verenlerle beraber, paydaşlarımızla, dernekleriyle, gönüllüleriyle beraber bu işi yürütmeye çalıştırıyoruz. Onların emekleriyle, mesai arkadaşlarımın üstün çalışmalarıyla, fedakârlıklarıyla, güzel bir program hazırladık. Kültürümüzün değerlerini yaşatmaya, birlik beraberlik noktasında insanları bir araya getirmek adına bu tür faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakemlerin büyük bir dikkatle yönettiği ve federasyon kurallarının geçerli olduğu yarışlar sonucunda dereceye girenlere 2 bin liradan 35 bin liraya kadar para ödülü, kupa ve bayrak takdim edildi.