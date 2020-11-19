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Nazilli’de oto faresi suçüstü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde değişik tarihlerde 4 farklı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli son işinde polis tarafından yakalandı.

AYDIN 19.11.2020, 09:35
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Nazilli’de oto faresi suçüstü yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde değişik tarihlerde 4 farklı otomobilden hırsızlık yapan şüpheli son işinde polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de son 15 gün içerisinde Karaçay, Turan ve Yeni Mahallede park halindeki dört araçtan hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi takibe aldı. Ekipler başka bir araçtan hırsızlık yapmaya çalışan B.Y.’yi suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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