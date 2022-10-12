Nazilli’de okullar arası voleybol turnuvası başladı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla okullar arası Voleybol turnuvası Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in servis atışı ile başladı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı faaliyetleri çerçevesinde planlaması yapılan 20 proje arasında yer alan 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası başladı. Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ve sadece öğretmenlerden oluşan takımların yer aldığı 10 gün sürecek voleybol turnuvasının ilk maçının başlangıç servisi İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’ten geldi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından turnuvanın ilk karşılaşması olan Nahit Menteşe Orta Okulu ile Nazilli Anadolu Lisesi karşılaşmasını ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek servis atarak başlattı.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Nazilli ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, “Müdürlüğümüz ve ekibi ile beraber planlamış olduğumuz yıl boyu yapacağımız 20 projeden birisi olan ve 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesi ile tüm kurumlarımızın katılımları ile planlamış olduğumuz öğretmenler arası voleybol turnuvasına hepiniz hoş geldiniz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze özellikle böyle güzel bir etkinliği planladığı için teşekkür ediyoruz. Turnuva boyunca, bu salonu ve buradaki imkânları bize sunan İlçe Gençlik spor Müdürümüze ve Gençlik Merkezi Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Katılan sporcularımıza, destekleyen gönül veren tüm arkadaşlarımıza, teknik komiteye, hakem heyetimize teşekkür ediyoruz. Toplam 20 takımın katılımı ile bugün başlayan turnuvamız 21 Ekim’de 20 maç sonunda final maçları ile sona erecektir. Burada ben özellikle 10 gün boyunca maçlarda burada bulunacak olan ve emek verecek olan hakemlik yapacak olan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek: “ İlçe Gençlik Spor Müdürümüz, Gençlik Merkezi Müdürümüz ve tüm Okul Müdürü arkadaşlarımız, Şube Müdürümüz, değerli öğretmen arkadaşlarım ve çok değerli komite üyelerimizle birlikte güzel ve anlamlı bir turnuvada beraberiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.