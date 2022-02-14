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Nazilli’de okul sorunu kalmayacak

Aydın’ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli’de okul sorunlarına neşter vurulmaya devam ediyor. Nazilli’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2011 yılında boşaltıldıktan ve 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 32 derslikli ilkokul, ortaokul ve anaokulu projesi tüm hızıyla devam ediyor.

AYDIN 14.02.2022, 10:17
Nazilli’de okul sorunu kalmayacak

Aydın’ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli’de okul sorunlarına neşter vurulmaya devam ediyor. Nazilli’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2011 yılında boşaltıldıktan ve 2017 yılında yıkımı gerçekleştirilen eski Devlet Hastanesi’nin yerine yapılacak 32 derslikli ilkokul, ortaokul ve anaokulu projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’tan bilgi aldı.

"Çocukların okul sorunu yaşamaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz"

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Nazilli’nin en büyük ilçesi olduğunu ve çocukların okul sorunu yaşamaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını ifade ederek: “Nazilli merkez Efeler ilçemizden sonra en büyük ilçemiz. Burada yeni yapılan okullarımız, güçlendirdiğimiz okullarımız var. Yıkım kararı verilen okullarımız var. İnşallah bunların hepsini tamamlayacağız. Bazı okullarımızda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Yine peyderpey yıkım kararı verilen okullarımız yıkılarak yerine yenileri yapılmaya devam ediyor. Şu anda da yeni yapılan ve inşaatı devam eden bir okulumuzu inceliyoruz. Okulumuz 32 derslikli. Bu bölgede okullaşma konusunda biraz sıkıntımız vardı. İnşallah bu okulla bu sorunu bu bölgede çözeceğiz. Burası 32 derslikli ortaokul olacak. Temmuz veya en geç Ağustos ayında okul inşaatı müteahhit firma tarafından bize teslim edilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılında buradaki ortaokulda öğrencilerimiz okulları ile buluşmuş olacaklar. Ayrıca bin 250 metrekare alan üzerinde yapılacak yatırımın içerisinde hayvanat bahçesi, otopark, basketbol sahası, hobi bahçesi, amfi tiyatro gibi alanlar da bulunuyor.”

“Aynı arsada 32 derslikli ilkokul ve 8 derslikli Anaokul yapılacak”

İl Müdürü Okumuş, açıklamasını sürdürerek: “İnşallah yine aynı arsa içerisinde bir hayırseverimiz tarafından yine 32 derslikli bir ilkokul yapılacak. Sanırım 1-2 ay içerisinde onunda inşaatının başlamasını bekliyoruz. Proje ile ilgili hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. İhale aşamasına gelindi. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yaparak bu okulumuzun da inşaatına başlarız. Ayrıca bu arsa içerisinde 8 derslikli bir anaokulumuz daha yapılacak. Onun da inşaatına başlandı” dedi.

“Okul öncesinde hedef, yüzde 100 okullaşma”

Hedeflerinin okul öncesinde yüzde 100 okullaşma olduğunu ifade eden Okumuş: “Okul öncesinde de bizim hedefimiz yüzde 100 okullaşma oranına ulaşmak. Bunun için de gayret, çaba sarf ediyoruz. Mevcut, boş dersliği olan, uygun yeri olan veya başka alanlarda böyle anasınıfı olarak açabileceğimiz yerleri de değerlendiriyoruz. Bu dönemde de 12 tane yeni anasınıfı açtık. Eğitim-öğretime başladı. İnşallah bu okul öncesi 5 yaş grubunun okullaşma sorunu Nazilli’de yeni anaokulları ile birlikte çözeceğiz. Onun dışında bakanlığımızın 3 bin Anaokulu projesi var. Bunlardan 21 tanesi Aydın’a düştü. 3 tanesini de Nazilli’ye yapacağız. Bunlar yapıldıktan sonra Nazilli’de okul sorunumuz inşallah kalmayacak. 20-30 yıllık bir okul sorununu çözmüş olacağız. İnşallah bu yapılacak olan okullar, yeni projeler ilçemize hayırlı olsun. Nazillili çocuklarımız güzel yerlerde, güzel mekanlarda, güzel imkanlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürsün. Kendileri bunları hak ediyorlar” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulumuz yapılacak”

Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu ile ilgili de bilgi veren Müdür Okumuş: “Nazilli’de başka bölgelerde de sıkıntılarımız var. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulumuzsa biraz sıkıntınız vardı. Bu okul malum Sağlık Bakanlığı’na devredilmişti. Bu okulu boşalttık başka bir okul üzerinde şu anda eğitim-öğretim faaliyetine devam ediyor. Bu bölgeye de bir okul yapacağız. Ancak bölgedeki arsa ile ilgili sıkıntıları çözmeye çalışmaktayız. Bu sıkıntıda yakın bir zamanda çözülecek ve onun da ihalesini yaparak buradaki okul sorununu da çözmüş olacağız” dedi.

“Tüm okullarımız tekli eğitime geçecek”

Nazilli hem merkezden sonraki en büyük ilçemiz hem de en fazla öğrenci bulunan ilçemiz. Biz Nazilli’de güçlendirilmesi yapılan ve yeni yapılan okullarla birlikte bütün okullarımızın tekli eğitim yaptığı bir sisteme inşallah 3-4 yıl içerisinde geçeceğimizi ümit ediyorum. Böylelikle Nazilli’mizin eğitimle ve okullara ulaşmayla ilgili sorunlarını çözmüş olacağız.”

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