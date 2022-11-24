Nazilli’de Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi. Atatürk büstü önündeki çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmen unvanının verilişinin yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Nazilli’de de coşkuyla kutlandı. Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu yılki kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk büstü önünde çelenk sunma töreni gerçekleşti. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in çelenk sunumun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören son buldu.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde devam eden kutlama programında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Müdür İsmail Şimşek konuşmasında, “Cumhuriyetimizin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Başöğretmenliği kabulünün anısına, 1981 yılından bu yana kutladığımız "24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, bu yıl da aynı heyecanla kutluyoruz. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve önemli mesleklerden biridir. Toplumlara yol gösteren bir ışıktır öğretmenlerimiz. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine ulaşmasında ve kalkınmasında eşsiz bir değere sahiptir. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı, bilimin öncülüğünde, hızla değişen dünyaya ayak uyduran, donanımlı, bilgili ve her şeyden önemlisi ülkesini ve milletini seven, milli manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Jale Keskin, “Öğretmenlik mesleği ne servet ne de şöhret vaad eder. Bizim işimiz geleceği şekillendirmek, körpe beyinleri bilimin ışığıyla aydınlatmaktır. Her doğan güneşin bir batışı vardır. İnsan hayatı gibi. Bu kutsal mesleği bizden sonraki meslektaşlarımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Terör saldırılarında şehit olan ve ebediyete göçen öğretmenleri rahmetle anıyorum. Göreve yeni başlayanlara başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum” diye konuştu.

Jale Keskin’in konuşmasının ardından Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Emekli olan öğretmenlere de hizmet şeref belgesi ve plaket takdimi yapıldı. 2021 yılında Aydın’da yılın öğretmeni seçilen Nazilli Bilsem Türkçe öğretmeni Yıldız Yenen Avcı’ya Kaymakam Arısoy tarafından plaket verildi. Öğretmenler günü dolayısıyla düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasında görev alan hakemlere ve katılımcılara katılım belgesi ve plaket takdimi yapıldı. Adaylığı kalkan öğretmenlere de Şube Müdürü Latif Akgün tarafından yemin ettirilerek mesleğe başlamaları kutlandı. Kutlama programı 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ve müzikli gösteri ile son buldu.

Programa, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Vekili Bülent Burmaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.