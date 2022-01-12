Nazilli’de öğrenciler kan bağışına dikkat çekti

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki öğrenci yurdunda kalan öğrenciler gerçekleştirilen farkındalık etkinliği ile kan bağışında bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Nazilli Öğrenci Yurdu’nda kalan gönüllü öğrenciler duyarlılık örneği gösterdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken öğrenciler, düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulundular. Etkinlik ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kan bağışı hayati bir önem taşır. Kan bağışının birçok insana yaşam umudu olduğunun bilincinde olan duyarlı ve gönüllü öğrencilerimiz, Yurt Müdürlüğümüzün düzenlediği kan bağışı etkinliğine katıldılar” ifadelerine yer verildi.