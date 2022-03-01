Nazilli’de metruk bina yıkımları sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile 34 Sokak arasında kalan ve tehlike arz eden noktalarda metruk bina yıkım çalışmalarına devam ediyor.

İmar yönünden ömrünü tamamlayan, görüntü kirliliğinin yanı sıra can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yapılar konusunda hassasiyetle çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki metruk binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Yıkım çalışmalarının kentsel dönüşüm noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Uludağ, “Hürriyet Caddesi Batısı ve 34 Sokak arasında kalan imar yönünden bitmiş tükenmiş çok sayıda metruk bina bulunuyor. Bu binaların imar durumu nedeniyle yıkımlarının ivedilikle yapılması gerekiyor. Metruk binalar mahallemizde tehlike arz ediyor. Yalnızca bizim mahallemizde değil diğer mahallelerimizde de metruk binalar nedeniyle hırsızlık olayları yaşıyoruz. Metruk binalar hırsızlık olaylarının yanı sıra pek çok sosyal sorunu da beraberinde getiriyor. Bu konuda belediyemizden büyük yardımlar ve çalışmalar istiyoruz. Yapılan çalışmalar için belediyemize teşekkür ediyorum” diye konuştu.