Nazilli’de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri projesi kapsamında Nazilli Organize Sanayi Bölgesi’nde İrtibat Bürosu hizmete girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Nazilli Organize Sanayi Bölgesi İrtibat Bürosu açılışı gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in ev sahipliğinde yapılan açılışa Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi(Çıralık Eğitim Okulu Müdürü) Hakan Suna, Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayrettin Öğünç, Nazilli Demirciler Odası Başkanı Nuri Şimşek, Yeni Sanayi Muhtarı Kudret Akbay ve davetliler katıldı.

Bakanlığın ara eleman konusunda çok önemli teşvikleri olduğunu ifade eden Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, herkesi mesleki eğitim merkezlerine davet etti. Şimşek, "İki bakanlık arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında koordinasyonu daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Başta gençler olmak üzere vatandaşın imalat sanayi sektörünün talep ettiği niteliklerde eğitim almalarını sağlamak istiyoruz. Ara eleman sorununu çözeceğiz. Bakanlığımızın çok önemli teşvikleri var. Eski ismiyle çıraklıklarda maddi desteği tamamen devlet karşılıyor. 2 bin 275 TL 12.sınıflara ara sınıflara bin 275 TL vererek maddi kaynaklarını sağlıyor. Lise mezunlarını da çağırıyoruz. 6 aylık telafi programları uyguladıktan sonra meslek lisesi diploması ve ustalık belgesi vereceğiz” dedi.