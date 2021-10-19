Nazilli’de meme kanserine dikkat çekildi

Nazilli ilçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri düzenledikleri etkinlik ile meme kanserine dikkat çekti.

Ekim ayı tüm dünyada meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla ’Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ olarak belirlendi. Bu kapsamda Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Nazilli Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne kontrollerini yaptırmak üzere gelen kadınlara pembe maskeler dağıtarak meme kanserinin önemine dikkat çekti. Ekipler, "Erken tanı tüm kanserlerde olduğu gibi meme kanserinde de hayat kurtarıcıdır. Kendinize şans tanıyın ve kontrollerinizi ihmal etmeyin" diyerek kadınlara düzenli olarak taramalarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu.