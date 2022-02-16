Nazilli’de mahalle bekçileri suçlulara göz açtırmıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurmak istediği şahıs kovalamaca sonucu yakalanırken, üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde Çarşı ve Mahalle Bekçileri görevlerini ifa ederken durumundan şüphelenerek durdurmak istedikleri M.A.K kaçmaya başladı. Bölgeye takviye ekiplerimiz sevk edilerek, ara sokaklarda kısa süreli kovalamaca neticesi şahıs yakalandı. Şahsın yapılan kaba üst aramasında, jelatin kağıda sarılı halde 7 fişek halinde 2.71 Gr (Eroin) maddesi olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Son bir hafta içerisinde Çarşı ve Mahalle bekçileri tarafından çeşitli suçlardan birçok suç kaydı olan 10 şüpheli şahıs yakalanırken, 2 tane tabanca ele geçirildiği öğrenildi.