Nazilli’de kural tanımayan avcılara 10 bin TL ceza uygulandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2021 yılının ilk gününden bu yana kararlara aykırı olarak avlandığı tespit edilen 6 kişiye 10 bin 281 TL ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi’ne bağlı Nazilli Şefliği yaptığı çalışmalar ile kural ve kararlara aykırı olarak avlanan avcılara göz açtırmıyor. 2021 yılının ilk günün bu yana kadar geçen sürede Doğan Koruma ve Milli Parklar Nazilli Şubesi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2020-2021 Merkezi Av Komisyonu kararlarına aykırı olarak avlanan 6 şahsa tutanak tutuldu. Tutulan tutanaklarda şahıslara 6 bin 356 TL idari, 3 bin 925 de tazminat olmak üzere toplamda 10 bin 281 TL ceza uygulandı. Öte yandan iki adet av tüfeğine de ruhsatsız olduğundan dolayı el kullanarak muhafaza altına alındı.