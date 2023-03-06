Nazilli’de kritik karşılaşma

Aydın Futbol 1. Amatör Küme 1. Grup’ta 2022-2023 sezonu sona erdi. Ancak, 40 puana sahip Kuyucak temsilcisi Kurtuluşspor ve Bozdoğan Madran Belediyespor, ikili averaj eşitliği nedeniyle baraj müsabakası oynayacak.

Ligde birbirlerini kendi sahalarında 1-0 mağlup eden Kurtuluşspor ve Bozdoğan Madran Belediyespor, lig ikinciliği için 8 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Nazilli Şehir Stadı’nda baraj müsabakası oynayacak. Müsabakayı kazanan takım, Amatör Süper Lig’e yükselmek için Play-Off oynamaya hak kazanacak. Kurtuluşspor ve Bozdoğan Madran Belediyespor maçını kazanan ekip Play-Off’ta 1. Amatör Küme 2. Grup ikincisi olan Tuğlaspor’un rakibi olacak. Play-Off maçını kazanan takım ise Amatör Süper Lig’e yükselecek.