banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Bunalan çocuklar yoga ile rahatladı...
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Covid-19 aşı çalışmaları ile ilgili yeni gelişme
Şeffaf maskeye rekor talep
Şeffaf maskeye rekor talep
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...

Nazilli’de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN 20.10.2020, 13:31
1
Nazilli’de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Nazilli genelinde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosuyla, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim faaliyetinde esnaf ve vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri ve kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirildi. Maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3