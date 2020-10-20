Nazilli’de Korona virüs denetimi gerçekleştirildi
AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele sürüyor. Ülkemizde 9 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında Nazilli ilçesinde Korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Nazilli genelinde ’sağlık için, hepimiz için’ mottosuyla, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetim faaliyetinde esnaf ve vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri ve kontrollü normalleşme hakkında bilgilendirildi. Maske, temizlik ve sosyal mesafenin önemine vurgu yapıldı.
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