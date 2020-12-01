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Nazilli’de kısıtlama öncesi açık olacak pazarlar belirlendi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını giderebilecekleri pazarlar belirlendi.

AYDIN 01.12.2020, 13:59
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Nazilli’de kısıtlama öncesi açık olacak pazarlar belirlendi
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını giderebilecekleri pazarlar belirlendi.

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Perşembe Pazarı yoğunluğunu azaltmak, vatandaşlarımızın coğrafi koşullar ve iklim koşullarından etkilenmeden hafta sonu yapılacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak amacıyla; İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nda yapılan değerlendirmeye istinaden belediyemizin aldığı kararla 4 Aralık 2020 Cuma günü Pirlibey Pazarı yanı sıra şehrimizde Turan, Yeni Mahalle ve Şirinevler Kapalı Pazar yerlerimiz açık olacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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