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Nazilli’de kısa süreli fırtına etkili oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili fırtına, çatı uçurdu, ağaçları devirirken sonrasında sağanak yağış etkili oldu.

AYDIN 23.06.2021, 20:09
Nazilli’de kısa süreli fırtına etkili oldu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili fırtına, çatı uçurdu, ağaçları devirirken sonrasında sağanak yağış etkili oldu.

Edinilen bilgiye göre Nazilli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar ve fırtına bazı evlerin çatılarını uçururken, bazı ağaçların ise yerinden söküldüğü görüldü. Belediye ekipleri kısa süreli fırtına sonrası zarar gören bölgelerde çalışma başlattı.
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