Nazilli’de kırsal mahallelere yapılan yatırımlarla tarımsal göç destekleniyor

Kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla doğal yaşamı destekleyen ve tarımsal göçün önünü açan Nazilli Belediyesi, Kahvederesi Mahallesi’nde 1 kilometrelik yolu baştan sona yeniledi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahvederesi Mahallesi’nde süt toplama ve okul yolu güzergâhında bulunan eski yolu baştan sona yenileyerek 1 kilometrelik alana parke taşı döşedi.

“Doğal yaşamı destekliyoruz”

Yolun ivedilikle tamamlanması için sık sık çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimiz bereketli toprakları ve organik ürünleri ile dünyaya adını duyurmuş bir şehir. Bizlerde özellikle kırsal mahallelerde yaptığımız yatırımlarla doğal yaşamın desteklenmesi ve köy hayatının iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’nin en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı Nazillimizde kırsal mahallelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

Kahvederesi olarak Nazilli Belediyesi’nin çalışmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Mahalle Muhtarı Erol Karakuş; “Kürşat Engin Özcan’a başkanım değil bir abim diyorum. Bizim en zor zamanımızda yetişti. Mahallemizde yaşayan kadınlar yolumuz olmadığı için ellerinde süt bidonları ile karşıya geçmek zorunda kalıyordu. Süt aracı köyümüze giremiyordu. Aynı zamanda mahallemizde taşımalı eğitim olduğu için çocuklarımız çok zor şartlar altında okula gidip geliyordu. Allah başkanımızdan bin kere razı olsun. Yolumuzun tesviyesi daha önce Nazilli Belediyesi tarafından yapılmıştı. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare alana taş döşemesi yapıldı. Kahvederesi olarak başkanımızın desteğini en güzel şekilde hissettik” diye konuştu.