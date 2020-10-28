banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Futbol ekonomisine Covid-19 darbesi
Futbol ekonomisine Covid-19 darbesi
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Pandemide hangi ülkeler öğrenci kabul ediyor?
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
Bugün Ahmet Kaya'nın doğum günü
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Nazilli’de Kandil geleneği bozulmadı

NAZİLLİ BELEDİYESİ TARAFINDAN MEVLİD KANDİLİ DOLAYISIYLA HAZIRLATILAN 5 BİN KİŞİLİK ŞERBET BELEDİYE MEYDANI’NDA VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.

AYDIN 28.10.2020, 15:09
1
Nazilli’de Kandil geleneği bozulmadı

Nazilli Belediyesi tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla hazırlatılan 5 bin kişilik şerbet Belediye Meydanı’nda vatandaşlara ikram edildi.

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen kandil şerbeti, Belediye Meydanı’ndaki Osmanlı Çeşmesi’nden akıtılarak yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi. Mevlid Kandili’ne özel olarak hazırlanan şerbeti vatandaşlara dağıtan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tüm hemşehrilerimizin Mevlid Kandili’ni kutluyorum. Rabbim dualarını ve ibadetlerini kabul eylesin. Art arda gelen 2 güzel günü birlikte kutluyoruz. Hem kandilimizi hem de Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. İnşallah bu güzellikleri yaşamaya devam edeceğiz. Nazillimizde geleneksel hale gelen şerbet dağıtımını biz de devam ettiriyoruz. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 5 bin kişilik şerbet hazırladık. Korona virüs tedbirleri kapsamında, gerekli her türlü önlemi alarak vatandaşlarımıza ikramda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sayın milletvekillerimize, yerel ve genel yönetimlere, sayın valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah el birliği ile Nazillimiz en güzel günleri yaşayacaktır” dedi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
İmsak 05:58
Güneş 07:23
Öğle 12:53
İkindi 15:44
Akşam 18:12
Yatsı 19:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3