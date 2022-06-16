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Nazilli’de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

AYDIN 16.06.2022, 12:31
Nazilli’de kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayata geçirilen ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ il genelinde sürüyor. Proje çerçevesinde Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden Ebe Işıl Güzel ve Ebe Duygu Bozoğlan tarafından Kuşçular Mahallesi’nde kadınlara ’Kadın Sağlığı Projesi’ anlatıldı. Proje çerçevesinde kadınlara; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, kadına yönelik şiddet vb. kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu gerçekleştirdi ve soruları cevaplandırdı.

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