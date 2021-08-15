Nazilli’de Kaçakçılık ekipleri göz açtırmıyor

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son dönemde yaptığı operasyonlara bir yenisini ekledi. Yasadışı hiçbir eyleme fırsat vermeyen polis ekipleri 3 ayrı ikamete eş zamanlı baskın yaptı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kom Grup Amirliği ekipleri gümrük kaçağı ve insan sağlığı için tehdit oluşturan kaçak içki ve tütün mamullerine yönelik Nazilli ve Kuyucak’ta 3 ayrı adreste arama gerçekleştirdi. H. T. isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda; 50 litre etil alkol, 25 litre kurma viski ile 32 adet içki yapımında kullanılan likit aroma ele geçirildi.

Ayrıca H.C , O.M ve F.A isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramada 120 bin adet makaron 5 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şahıslarla ilgili olarak adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.