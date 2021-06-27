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Nazilli’de kaçak sigara operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

AYDIN 27.06.2021, 09:50
Nazilli’de kaçak sigara operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli KOM Grup Amirliği eekipleri bir süredir takip ettikleri A.G isimli şahsın kaçak sigara sattığını tespit etmeleri üzerine şüphelinin işyerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 32 bin adet boş makaron, 2 bin 100 adet doldurulmuş makaron ve 1 kilogram nargile tütünü ele geçirdi. Şahısla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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