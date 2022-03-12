banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Zelensky Ukrayna Parlamentosu'nu silahla tarıyor!
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
THY'de 407 sefer iptal!
THY'de 407 sefer iptal!
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı
Kabe’de sosyal mesafesiz ilk Cuma namazı kılındı

Nazilli’de İstiklal Marşı’nı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli marşın yazılış hikayesini canlandıran öğrenciler büyük alkış alırken İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

AYDIN 12.03.2022, 15:22
Nazilli’de İstiklal Marşı’nı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli marşın yazılış hikayesini canlandıran öğrenciler büyük alkış alırken İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzüğüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma ve kutlama etkinliklerine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Erdal Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Türk Milleti’nin bağımsızlık ve hürriyete olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Milli Marş olarak kabul edilmesinin 101. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Vatan toprakları işgal altındayken Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu ve kutsal değerlerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Vatani için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Milli mücadelemizin en çetin döneminde şanlı ecdadımızın yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, Türk milletinin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanıdır. Kurtuluş mücadelesinin en buhranlı dönemlerinde, Korkma!" diye başlayan bu eşsiz eser kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin umut meşalesi olmuş, zorluklar karşısında dayanma gücünü artırmış, Türk bağımsızlık ruhunun canlanmasına, maddi ve manevi bakımdan oldukça sıkıntılı günler geçiren milletimizin iman ve inancını şahlandırmıştır. Yüce Türk Milletinin, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur” dedi.

Müdür Şimşek’in konuşmasının ardından İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Protokol üyeleri tarafından verilen ödüllerin ardından anaokuldan liseye dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı’nın birer kıtasını okudu. Bir öğrenci ise şiirini okurken duygusal anlar yaşadı. Nazillili Merhum Kore Gazisi Hakkı Bulut’un eşine gazilik beratı verildi. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli marşın yazılış hikayesinin canlandırılması ile son buldu.

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 28 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 29 33
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 29 27
19. Rizespor 29 24
20. Ö.K Yeni Malatya 29 21
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19