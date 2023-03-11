Nazilli’de imece usulü 7 bin kişilik keşkek hayrı

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi sakinleri imece usulü düzenledikleri ikinci geleneksel keşkek hayrında binlerce insanı buluşturdu.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce muhtarlık görevini devralan Hüseyin Tosun öncülüğünde geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen keşkek hayrının ardından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik bir kez daha binlerce kişiyi bir araya getirdi. 270 kilo buğday ve 270 kilo et kullanılarak bir gün önceden hazırlanan keşkeğe çorba, turşu ve helva eklenerek gelen konuklara ikram edildi. Mahalle halkının topladığı yardımlarla hazırlanan yaklaşık 7 bin kişilik keşkekten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, muhtarlar, oda başkanları ve davetliler tattı. Dua ederek ellerini açan vatandaşlar başta depremzedeler olmak üzere herkes için dua etti.

“Nazilli’nin neredeyse 82 mahallesinde de gerçekleşiyor”

Keşkek hayrına katılan Nazilli Merkez Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak, bu tür hayırların ilçenin neredeyse 82 mahallesinde de yapıldığını ifade ederek, "İnsanlarımızın yardımlaşma duygusu Nazilli’mizin 82 mahallesinde ayrı ayrı dönem dönem gerçekleşmektedir. Şu anda geleneksel örmesen keşkek hayrımız Hamidiye Mahallemizde bu güzle organizasyonla gerçekleşmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu gelenek geçen yıl başladı”

Etkinlik ile ilgili konuşan Hamidiye Mahalle Muhtarı Hüseyin Tosun, öncelikle köy halkına, ardından da Başkan Özcan ve konuklarına teşekkür ederek, “Hamidiye Mahallesinin bir buçuk yıllık muhtarıyım. Bu gelenek geçen yıl başladı. Bu yıl ikincisini yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda devam edeceğiz. Köy halkımızın katkılarıyla yaptığımız bir hayır ve köy halkımıza minnettarım. Öncelikle ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum, kalanlara sabırlar dilerim. Yaralılara acil şifalar dilerim. İnşallah hayrımız vesilesi ile yapılan tüm dualar onlara ve ölmüşlerimize gider. Bu hayrın yapılmasında bizlere büyük destek veren çok değerli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a, belediye başkan yardımcılarımıza ve fen işleri ile belediyenin tüm personeline de ayrıca minnettarım. Keşkeğimiz yaklaşık 7 bin kişilik yapıldı. 270 kg et ile 270 kg buğday hazırlandı. Hayrımıza katılan tüm misafirlerimize ve ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Keşkek hayrına destek veren Nazillili vatandaşlardan Adem Aras; “Allah kabul etsin inşallah. Hamidiye köyü bu hayrı geleneksel hale getirdi ve güzel oldu. Keşkek de güzel olmuş. Allah devamını getirsin inşallah” dedi.

Keşkek hayrına gelen davetliler ise “Gerçekten harika bir etkinlikti. Bunda emeği geçen, düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz. Keşkek çok güzeldi hatta eve bile götürüyorum. Herkese çok teşekkürler. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.