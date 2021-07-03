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Nazilli’de hırsız kardeşler yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aynı araçtan iki kez hırsızlık yapan kardeşler Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

AYDIN 03.07.2021, 15:02
Nazilli’de hırsız kardeşler yakayı ele verdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde aynı araçtan iki kez hırsızlık yapan kardeşler Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı araçtan iki kez hırsızlık yaptığı ve son olarak başka bir araçtan da kablo çaldıkları tespit edilen hırsızlık şüphelisi kardeşlerin yakalanması için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu şüpheli 3 kardeş polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’ne sevk edilen K. K., Ö.K. ve M. K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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