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Nazilli’de her yerde aranan suç makinesi tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalan 18 ayrı suçtan adli kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

AYDIN 22.08.2021, 21:39
Nazilli’de her yerde aranan suç makinesi tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalan 18 ayrı suçtan adli kaydı bulunan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; evden hırsızlık, kasten yaralama, otodan hırsızlık, yağma suçları başta olmak üzere 18 ayrı suçtan adli kaydı bulunan 29 yaşındaki E. Ç. isimli şahıs Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan ikameti çevresinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. E.Ç. çıkartıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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