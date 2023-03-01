Nazilli’de hayırsever vatandaştan depremzedelere ekmek desteği

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir hayırsever vatandaş 11 kişilik depremzede ailenin 2 aylık ekmek masrafını karşıladı.

Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’a da yerleşen depremzede vatandaşların acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmak için tüm Aydınlılar tek yürek oldu. Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra gönüllü vatandaşlar da depremzede ailelere destek olmak için adeta birbiriyle yarışırken, Nazilli ilçesinde bir hayırsever vatandaşın hareketi takdir topladı. Zafer Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan ‘fiş ile ekmek’ kampanyasına destek veren bir hayırsever, mahallede yaşayan 11 kişilik depremzede ailenin 2 aylık ekmek ihtiyacını karşıladı.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapan Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel paylaşımında, “Bugün bir hayırseverimiz yapmış olduğumuz fiş ile ekmek hayrımız için mahallemize yerleşen ihtiyaç sahibi toplam 11 kişilik depremzede ailemize neredeyse iki aylık ekmek ihtiyacını karşılamıştır. Konu ile ilgili fırıncımız Mehmet Bilgen abim bilgilendirilmiş olup yarın ailemize fişlerimizi teslim edeceğiz. Allah kabul etsin inşallah. Bu hayrımız Ramazan sonuna kadar devam edecektir” ifadelerine yer verdi.