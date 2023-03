Nazilli’de halk oyunları topluluğu düzenledikleri etkinliği depremzede kadınlara adadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 2008 yılında belediye bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu üyeleri düzenledikleri etkinliği depremzede kadınlara adadı.

2008 yılında Nazilli Belediyesi Sosyal İşler Bölümü Bünyesinde kurulan Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu, geçen 15 yılın ardından her geçen büyüyerek hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük bir üne sahip oldu. Nazilli Belediyesi Halkoyunları Koordinatörü Necdet Pekel’in yönetiminde 15 yıldır sürdürülen çalışmalarında her geçen gün büyüyerek nerdeyse 7’den 70’e ilçedeki herkesi halk oyunları ile tanıştırdı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplulukta görev yapan kadınlara özel bir etkinlik düzenleyen Nazilli Belediye Başkanlığı, etkinliği depremzede kadınlara adadı.

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt’ın katıldığı kutlamalarda topluluk üyesi kadınlar evlerinde hazırladıkları çeşitli yiyecekleri getirerek geceye renk kattı. Zengin ikramların olduğu etkinlikte topluluk üyesi kadınlar hep birlikte zeybek oynayarak kendilerine destek veren protokol üyelerine ve misafirlere gösteri yaptı. Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın eşi Aslı Özcan ve İşletme ve İştirakler Müdürü Kenan Yapsık da katıldı.

“Kültürel değerleri en doğru biçimde sunmak ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

Gecenin anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli Belediyesi Halkoyunları Koordinatörü Necdet Pekel, kültürel değerleri halka en doğru ve eksiksiz biçimde sunmak ve gelecek nesillere aktarmak için topluluğu kurduklarını ifade ederek: “Nazilli Belediyesi Halkoyunları topluluğu bayanları ve erkekleri ile buradayız. Öncelikle tüm dünya kadınlar gününü kutluyorum. Biz Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu olarak bu deprem anında elbette ki çok üzüntü duyuyoruz. Onların acılarını paylaşıyoruz. Nazilli Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu hocası olarak tüm depremzede kadınlarımızın Dünya kadınlar gününü candan kutluyorum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz. Biz onların acılarını tekrar hissetmemek, yaşamamak adına bugünü düzenlemiş bulunuyoruz. Tüm sevgilerimizi, saygılarımızı onlara gönderiyoruz. Bundan sonraki yaşamlarında daha acısız daha üzüntüsüz günler diliyorum. Bu gece ki etkinliği düzenleyen başta belediye başkanımıza, başkan vekilimize aramızda olan tüm oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel, daha mutlu, daha eğlenceli günler diliyorum” dedi.

“Kutlamadan öte bir anma etkinliği oldu”

Nazilli Belediye Başkan Vekili Esin Ülkü Beyazıt da konuşmasında: “Bizler için çok özel ve anlamlı bir gün. Yıllarca hep biz bugünü dünya kadın emekçileri günü olarak kutladık. Bu yıl ülkemizin içinden geçtiği gündemin de farklı olmasından dolayı bir anma programı kıvamında yaşamak istiyoruz. Çünkü acımız çok büyük çok kayıp var. Üreten, hayatın her anı içinde olan ama hayatımıza kadınlar olarak kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Çünkü ‘kadın varsa hayat var’ diyoruz. Her şekilde yüreğinde taşıyan diyoruz. Bu noktada yine bu dönüşümün, tekrar ayağa kalkışın kadınlarla başlayacağını düşünüyoruz. O anlamda da tüm kamu kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından tek yürek olmak talebindeyiz. Ve özellikle depremzede annelerimize, kadınlarımıza, hayatını yitirenlere rahmet diliyorum. Diğerlerine sağlık, şifa diliyoruz. Bir an önce çoluk çocuklarıyla ve yakınları ile bir arada olmalarını temenni ediyoruz. Düzenlerinin çok daha iyisi olmasını temenni ediyoruz. Ve tekrar hızla ayağa kalkmak için gönlümüzün onlarla olduğunu paylaşmak istiyorum. Bu 8 Mart Dünya kadın emekçileri gününü 11 ilimizde mağduriyet yaşayan kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum”

“42 ilden büyük bir ilçeyiz”

Nazilli Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nu neredeyse tüm dünyanın tanıdığını ve bununla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Vekili Beyazıt: “Biz herkesin bildiği gibi 42 ilden büyük bir ilçeyiz. Kadınlarımızı, dünyanın böyle bir sanat içerikli, kültürel etkinlikle tanıyor olmasından gurur duyuyorum. Hepsinin emeğine sağlık. Başarılarının katlanarak artmasını temenni ediyorum” dedi.