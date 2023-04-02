Nazilli’de Go-Kart Pisti için geri sayım başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırımları arasında bulunan ve Aydın’ın Nazilli ilçesine yapılan go-kart pisti için geri sayım başladı.

Gençlik Spor Bakanlığı’nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın’da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Nazilli ilçesindeki go-kart pisti yatırımlarında da çalışmalar titizlikle devam ediyor. Nazilli yüzme havuzu bahçesinde yapımı devam eden pistte, son olarak sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Ocak ayında ihalesi yapılan yatırımların 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanırken, go-kart pisti hizmete girmek için gün sayıyor. Proje tutarı 7 milyon 275 bin 747 TL olan go-kart pisti, portatif tribün, soyunma odası ve çevre düzenlemesi ile 1 adet tenis kortu yapımını içine alan projenin ihale bedeli ise 6 milyon 888 bin 800 TL olarak açıklanırken, yatırımların, tamamlanmasının ardından gençlerin taleplerine yanıt vermesi bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konu ile ilgili yapılan açıklamada “Kısa süreliğine de olsa kendinizi F1 yarış pilotu gibi hissetmenin en iyi yollarından biri go karttır. Aydın’da adrenalin dolu sürüşleri gerçekleştirebileceğiniz hız ve sportif karşılaşmalar yapabileceğiniz Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından planlanan Nazilli Go Kart Pisti projesinde çalışmalar son sürat devam ediyor” ifadeleri yer aldı.