Nazilli’de geri dönüşüme katkı ödüllendirilecek

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla ‘Tek Bir Dünya’ sloganı ile kampanya başlattı.

Kampanya çerçevesinde 10 adet cam ya da pet şişe getirene 1 adet bez torba, 10 adet pil getirene 1 adet organik sabun, 1 litre atık yağ getirene 1 adet temizlik malzemesi verilecek. Öğrenciler ve kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar 6 Haziran Pazartesi günü 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Nazilli Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan stantlara geri dönüşüm malzemelerini teslim edebilecek.

1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası’nı; sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz ve daha yeşil yaşam vurgusuyla kutlayacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Öğrencilerimizin geri dönüşüme katkı sağlamaları ve çevre bilincini geliştirmeleri amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından kampanyamızın duyuruları yapıldı. Bu tür faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor 6 Haziran Pazartesi günü tüm öğrencilerimizi belediye meydanımıza davet ediyorum” diye konuştu.