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Nazilli’de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkusu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Engelsiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

AYDIN 14.05.2022, 15:27
Nazilli’de geleneksel 4. Engelsiz Bahar Şenliği coşkusu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki rehabilitasyon okulları ve Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Engelsiz Bahar Şenlikleri gerçekleştirildi.

Nazilli Belediyesi’nin katkılarıyla, Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde, çeşitli rehabilitasyon okullarının katılımı ile 4’üncü Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliği etkinlikleri Sümer Park’taki Kır Düğün Salonunda yapıldı. Diğer senelerde olduğu gibi yarışmaların ve gösterilerin yer aldığı şenlik etkinliğinde, engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlenirken, Nazilli Belediyesi tarafından hazırlanan ikramlar ile güzel bir gün yaşadı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın alana gelmesi ile başlatılan etkinlikte engelli öğrenciler, hazırladıkları gösterileri izleyicilere sundu. Öğrenciler arasında yapılan halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma, balon patlatma, çuvalla yürüme, sandalye kapma yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik başlangıcında geçtiğimiz hafta kutlanan Anneler Günü dolayısıyla tüm annelere ithafen en yaşlı engelli annesi Hatice Koçan’a NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı tarafından çiçek takdim edildi. Yazıcı göreve başladıkları ilk günden bu yana rehabilitasyon okulları ile birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Bundan 6 sene önce etkinliğimizin birincisini yapmıştık. O günden bu güne geleneksel hale getirmiştik. Ama geçtiğimiz iki yıl pandemi dolayısıyla şenliğimizi yapamamıştık. Artık normaleşme sürecine geçtik ve bundan sonra şenliğimiz her yıl kaldığı yerden devam edecek. Bu sene 4. Geleneksel Engelsiz Bahar Şenliğimizi yapıyoruz. Bu etkinliğimizi Nazilli Engelliler ve Engellilere Destek Verenler Derneği (NAZENDER) öncülüğünde Nazilli’de faaliyet gösteren rehabilitasyon okulları ve diğer paydaşların da katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Şenliğimize katkı sağlayan ve burada bizimle olan her kese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Engelliler haftasını kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan her yıl engelli çocuklar ve diğer tüm çocuklar ile ilgili etkinliklerde katkı sağlayan Lunapark sahibi Yüksel Ozan plaket takdim etti. Plaket takdimi sırasında duygularını dile getiren Özcan, “Burada sizlerle olmaktan çok mutlu oldum. Bu güzel faaliyetlerinden dolayı Tayfun Yazıcı başkanım ve katkı sağlayan özel rehabilitasyon merkezi okullarının temsilcilerine teşekkür ediyorum. Tayfun Yazıcı başkanımın yıllardır tanıyan biriyim ve kendisinin engelli kardeşlerimiz, çocuklarımız ve aileleri için nelerle mücadele ettiğini, neleri göğüslediklerini, ne kadar büyük çabalar sarf ettiklerini yakinen bilen kardeşlerinizden biriyim. O nedenle kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda kendisine plaketini takdim etmekten onur duyacağım Lunapark’ın sahibi Yüksel Abimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hem engellilerimiz hem de çocuklarımızla ilgili en güzel günlerde en güzel projeleri yaparken kendisi bizleri taçlandıran hediyeyi veriyor. Tekrar Nazilli halkı adına ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür etkinlikleri, şenlikleri daha geniş ve daha güzellerini yapmayı diliyorum” dedi.

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