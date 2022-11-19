Nazilli’de farklı noktalarda eş zamanlı şok huzur uygulaması gerçekleştirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde 5 farklı noktada şok huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güveni için görev başında olan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde 5 ayrı noktada eş zamanlı uygulama yaptı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama sonucunda; 2 kişiden narkotik madde, 1 kişiden tabanca, 1 kişiden bıçak, 1 kişiden de 18 adet tüfek kartuşu ele geçirdi. Öte yandan 2 kişinin de alkollü olarak araç kullandığı tespit edilirken, 1 araç da trafikten men edildi. 332 araç ve 930 kişinin GBT sorgusunun yapıldığı uygulama çerçevesinde toplamda 10 araç ve sürücüye 19 bin 650 TL para cezası kesildi.